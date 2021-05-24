Ярославль, 24 мая 2021, 11:57 — REGNUM В Ярославской области предъявлено обвинение в убийстве и разбое в деревне Глухарево Пошехонского района. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 13 на 14 мая 2021 года злоумышленники ворвались в дом пенсионеров. Они убили хозяина дома, ранили его жену, забрали всё ценное и подожгли дом.
Сейчас обвиняемые арестованы. Им предъявлены обвинения в убийстве и разбое.
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