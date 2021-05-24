Ярославль, 24 мая, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Ярославской области предъявлено обвинение в убийстве и разбое в деревне Глухарево Пошехонского района. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

СУ СКР по Ярославской области Следственный эксперимент

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 13 на 14 мая 2021 года злоумышленники ворвались в дом пенсионеров. Они убили хозяина дома, ранили его жену, забрали всё ценное и подожгли дом.

«По «горячим следам» были задержаны двое мужчин, причастных к совершению данного преступления. Под тяжестью предъявленных доказательств они признались в содеянном и пояснили, что, проникнув в жилище, убили хозяина дома, после чего похитили имущество, подожгли дом и скрылись. Все похищенное имущество было обнаружено и изъято. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СУ СК России по Ярославской области.

Сейчас обвиняемые арестованы. Им предъявлены обвинения в убийстве и разбое.