Лондон, , 12:04 — REGNUM Государства Группы семи — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония — готовятся заключить соглашение о корпоративном налогообложении транснациональных корпораций, а это откроет путь к глобальной сделке по взиманию налогов. Об этом сообщает 24 мая британская газета Financial Times.

По данным газеты, соглашение может быть подписано 28 мая в ходе онлайн-встречи министров финансов стран G7. Подробности сделки они обсудят 4 и 5 июня на личной встрече в Лондоне.

Соглашение может стать важной предпосылкой для заключения сделки на официальных переговорах, которые проходят в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, а также между странами Группы двадцати (G20).

Издание отмечает, что после соглашения компаниям будет сложнее выводить из-под налогообложения прибыль. Цифровым гигантам из США придётся платить больше налогов в странах, где продаются их продукты. Сегодня мировой налог на корпорации фактически нулевой.