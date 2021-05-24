Омск, , 11:57 — REGNUM Прививки от коронавируса в Омской области сделали уже 198 238 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в министерстве здравоохранения региона.

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По данным минздрава, обоими компонентами вакцина на сегодняшний день привиты 158 752 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая в Омской области выявили 47 067 носителей коронавируса, выздоровел 40 051 человек, скончались 1427 ковид-пациентов.

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