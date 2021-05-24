Йёнчёпинг, Швеция, , 12:02 — REGNUM Многие владельцы торговых точек в Швеции пережили тяжелые времена во время пандемии коронавируса. Однако поскольку вакцинация от COVID-19 в стране проходит должным образом, многие предприниматели теперь видят заметное улучшение на рынке, выражающееся прежде всего в наплыве в торговые центры покупателей пенсионного возраста. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Так, например, в торговом центре Asecs, расположенном в Йёнчёпинге, рост числа посетителей-пенсионеров является предельно очевидным. Управляющий торговым центром Ларс Брёмс в разговоре с журналистами отметил, что сейчас пожилых людей намного больше с момента начала пандемии.

В то же время главный инфекционист Йёнчёпинга Малин Бенгнер предупреждает, что те, кто прошел процедуру вакцинации, действительно должны чаще выходить на улицу, но не посещать торговые центры без надобности.

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