Киев, , 12:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2194 о дерегуляции земельных отношений, являющийся ключевым для формирования рынка земли в стране. Это произошло 24 мая на форуме «Украина 30. Земля».

«Законопроект забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, возвращает общинам право распоряжаться своими землями, закрепляет, что продавать и покупать землю могут только граждане Украины», — сказал Зеленский во время выступления на форуме.

Он также подчеркнул важность данного закона, назвав его «земельной конституцией», коренным образом меняющей землеустройство Украины.

Напомним, ранее председатель партии «Слуга народа», депутат Верховной рады Украины Александр Корниенко заявил, что парламент принял все законы, необходимые для земельной реформы в стране.

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