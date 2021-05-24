Варшава, , 11:59 — REGNUM Уголовное дело по факту «принуждения самолета (авиакомпании из Ирландии) Ryanair к приземлению в Минске» поручил возбудить генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро. Об этом 24 мая рассказал пресс-секретарь государственной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский, его слова приводит информационный портал Niezalezna PL.

Как указал Лапчиньский, уголовное дело будет расследоваться в направлении «использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров».

Также уточняется, что расследование будут вести по ст. 166 («Захват водного или воздушного судна») и ст. 189 («Незаконное лишение свободы») Уголовного кодекса Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что в самолете, который накануне совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, были сотрудники КГБ Белоруссии.