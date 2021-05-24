Псков, , 12:04 — REGNUM Динамика распространения коронавирусной инфекции в Псковской области несколько снизилась, но снижение незначительное. Об этом 24 мая сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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«Нужно продолжать со всей ответственностью соблюдать все правила безопасности и противовирусные меры, — отметил губернатор. — Особенно это актуально в преддверии выпускных и последних звонков, которые начались уже на этой неделе».

Он также уточнил, что новых очагов заражения в регионе не выявлено. На контроле у Роспотребнадзора остаются два очага.

Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 37 510 случаев заражения, из них 25 за минувшие сутки. Отметим, это на восемь человек меньше, чем сутками ранее. Выздоровели 31 844 жителя, в том числе 187 — за минувшие сутки. Умерли 393 человека, в том числе за минувшие сутки зарегистрирован один новый летальный исход от COVID-19.

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