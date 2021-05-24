Ставрополь, , 11:53 — REGNUM В Ставропольском крае пришли на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса, уже 242 тыс. человек. Это почти 8,7% от всего запланированного к вакцинации объема населения. Полностью провакцинированы, получив вторую дозу препарата, 183 тыс. жителей края, сообщил 22 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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«Прививка доступна для всех желающих, ее сделали уже более 242 тысячи жителей нашего края. Запасы вакцины достаточны. Иммунизационная кампания продолжается», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Темпы вакцинации на Ставрополье остаются самыми высокими в Северо-Кавказском федеральном округе. В среднем в сутки прививается 3571 человек.