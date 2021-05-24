Саратов, , 12:40 — REGNUM В Саратовской области за прошедший день зарегистрировали еще два летальных исхода среди носителей коронавируса. По информации облминздрава на 24 мая, от осложнений, вызванных COVID-19, всего скончались 1040 человек.

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За сутки жертвами нового заболевания стали мужчины в возрасте 57 и 63 лет.

Число активных больных снизилось на 136 пациентов и на сегодняшний день составляет 2774 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области зарегистрировано 61 929 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за все время 58 115 пациентов.

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