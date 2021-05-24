Москва, , 11:53 — REGNUM Скандал из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича подтолкнёт Минск к дальнейшей интеграции с Россией. Об этом 24 мая заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Что касается нового этапа обращения с Западом, то да, безусловно, в белорусском истеблишменте во власти, в глубинной власти очень большой сильный блок, который придерживается прозападного вектора развития, это мы все прекрасно видели», — заявил Беляков.

По его словам, «сейчас по нему наносятся удары один за другим».

«Безусловно, Запад сработал по мановению волшебной палочки: сигнал получен, началось с сателлитов западных: Польши, Прибалтики — закрытие воздушного пространства. Сейчас будет ЕС собираться, сейчас уже Америка заявила, что присоединится к тому, что решит ЕС», — отметил он.

«Сейчас идёт сложный достаточный период, в России идут выборы. И по Белоруссии будут играть очень серьёзно. Санкции уже ощущаются достаточно, и я полага, что будет ещё сильнее. Всё это толкает Республику Беларусь к более углубленной и более серьёзной интеграцией с РФ», — указал Беляков.

23 мая в Белоруссии экстренно посадили летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair, на борту которого находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолёт совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердили задержание Протасевича.