Уфа, , 11:53 — REGNUM Мотоциклиста осудили за нарушение правил дорожного движения, в результате чего погибла мать троих детей в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде быдло установлено, что летом прошлого года в п. Максимовка фигурант уголовного дела сел за руль мотоцикла в нетрезвом состоянии, при этом у мужчины не было водительского удостоверения. Во время движения обвиняемый сбил переходящую дорогу мать троих несовершеннолетних детей. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый не признал. В результате суд приговорил 20-летнего мужчину к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого, мужчина лишен права заниматься деятельностью по управлению автомобилями сроком на три года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии погиб мужчина в результате опрокидывания снегоболотохода.