Волгоград, , 11:54 — REGNUM Убийство мужчины, чьи останки были обнаружены в марте 2021 года на пустыре в Дзержинском районе Волгограда, раскрыли следователи регионального Следственного комитета. Подозреваемые в преступлении задержаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе ведомства.

Фрагменты тела мужчины обнаружены 17 марта на пустыре между проспектом Жукова и улицей Землячки. Погибшим оказался 34-летний житель Волгограда, чей розыск как пропавшего без вести инициировала его мать. Следователи установили, что последними, кто видел мужчину живым, были 39-летний приятель с сожительницей, которые вскоре уехали из Волгоградской области.

По версии следствия, 25 января компания распивала спиртные напитки и между мужчинами завязалась драка. Травмы, полученные волгоградцем, оказались смертельными. Тело убитого подозреваемый спрятал на приусадебном участке, а спустя три дня вместе с сожительницей и её детьми уехал к родственникам в Орловскую область. Через несколько дней они вернулись в Волгоград, чтобы избавиться от тела.

«Погрузив убитого в большую хоккейную сумку, они вывезли его в Дзержинский район, где оставили на пустыре. Впоследствии останки мужчины растащили животные. Всё это время злоумышленник угрожал своей гражданской супруге расправой, если она кому-либо расскажет о случившемся. Поскольку сожитель ранее был судим за покушение на убийство — в местах лишения свободы он отбыл более восьми лет — женщина воспринимала угрозы реально и, опасаясь за свою жизнь, выполняла всё, что скажет сожитель», — уточнили в СК.

Подозреваемого задержали в Республике Крым, его сожительницу — в московском регионе. Они доставлены в Волгоград, в ходе допроса рассказали об обстоятельствах убийства. Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу.

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