Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM В Бурятском театре оперы и балета опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию об увольнении сразу четырёх сотрудников из-за скандала с концертом в День Победы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

Как отмечается, трудовые отношения с режиссером Владимиром Бочаровым завершились в соответствии с условиями договора после реализации всех запланированных проектов. Главный бухгалтер уйдёт в связи с передачей функций бухучёта централизованной бухгалтерии министерства культуры региона.

«Заместители директора Давид Дондупов и Владимир Иринчеев продолжают выполнять должностные обязанности согласно трудового договора», — отметили в театре.

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