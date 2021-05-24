Москва, 24 мая 2021, 11:49 — REGNUM За истекшие сутки в Москве выявили 2487 носителей коронавируса, сообщили 24 мая в оперативном штабе столицы.
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"Подтверждено 2487 новых случаев заражения, госпитализированы 906 человек, скончались 59 пациентов», — рассказали в штабе.
В столице выздоровели ещё 1730 пациентов, их число достигло 1 044 518 человек.
Суммарное число случаев заражения, выявленных в Москве с начала пандемии, составило 1 159 526.