Воронежская область, , 11:49 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 24 мая региональный оперативный штабе. Сутками ранее в региона было подтверждено 144 случая заражения.

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За последние 24 часа выздоровевшими после коронавируса признаны 150 жителей Воронежской области. Скончались за сутки девять пациентов с COVID-19.

Всего на 24 мая в Воронежской области подтверждено 83 930 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из этого количества 79 413 человек. Скончались за весь период пандемии коронавируса 3 442 ковид-пациента.