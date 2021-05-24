Москва, 24 мая 2021, 11:49 — REGNUM Более 40 млн человек посмотрели трансляции марафона «Новое Знание». В ходе мероприятия 176 спикеров получили более 21 тыс. вопросов
Трансляции просветительского марафона «Новое Знание» в интернете набрали более 40 млн просмотров, к открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тыс. школ, сообщается в пресс-релизе марафона.
В открытом доступе на сайте и в социальных сетях российского общества «Знание» будут опубликованы видеозаписи лекций, интервью и мастер-классов спикеров марафона: более 120 часов контента.
Марафон стал трамплином для следующего шага — превратить общество «Знание» в современную экосистему для тех, кто стремится получать знания, сказал генеральный директор общества Максим Древаль.
Марафон «Новое Знание» проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). Спикерами марафона стали Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Владимир Познер и многие другие.