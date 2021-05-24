Элиста, , 11:48 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 11 человек, сообщает региональный оперштаб 24 мая.

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В настоящее время на лечении в ковидных стационарах находятся 162 пациента, из них десять человек — в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 214 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 20 744 носителя коронавируса. Выписаны с выздоровлением 20 072 человека.

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