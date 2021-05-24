Тюмень, , 11:48 — REGNUM В Тюменской области существенно увеличилось число природных пожаров. За сутки на 23 мая в регионе произошло 11 лесных пожаров на общей площади 118 га и девять ландшафтных на общей площади 58,2 га. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

На текущий момент в регионе зафиксировано 26 лесных пожаров и два ландшафтных.

Вместе со специалистами МЧС, Авиалесоохраны, подразделениями УМВД и Минобороны на ликвидации пожаров в Тюменской области работают 1,4 тысячи человек и 300 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Катастрофа в Тюменской области — виноватыми будут опять не те стрелочники?