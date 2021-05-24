Барнаул, , 11:48 — REGNUM В Алтайском крае известили об окончании расследования уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Г., обвинённого в получении взяток в особо крупном размере. Подробности 24 мая сообщает территориальное СУ СК РФ.

По данным следствия, в 2010 году судья Г. за общее покровительство по службе в виде вынесения в будущем судебных актов по находящимся у него в производстве делам и определения о введении процедуры банкротства в отношении юридического лица, получил в качестве взятки автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado по существенно заниженной цене от финансово заинтересованного в этом лица — гражданина Д.

Материальная выгода обвиняемого от приобретения дорогостоящего автомобиля составила 360 тысяч рублей. В дальнейшем, действуя в интересах Д. с 2016 по 2017 год судья принимал решения за взятки по 500 тысяч рублей за каждый судебный акт.

Общая сумма полученных денежных средств составила два миллиона рублей. Кроме того, в указанный период времени, за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости, Г. получил от предпринимателя через посредника взятку частями на общую сумму 2 миллиона 500 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе расследования уголовного дела судья вину в содеянном отрицал, пытаясь ввести следствие в заблуждение. Однако собранными доказательствами: показаниями многочисленных свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности и проведенных экспертиз, объективно установлена причастность Г. к совершению коррупционных преступлений. Следователем СК в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации, на имущество обвиняемого в размере более 10 миллионов рублей наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, В 2020 году число преступлений коррупционной направленности, совершённых на территории Алтайского края выросло на 19,7%, а число взяток — на 21,4%. Также, по данным начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краюАндрея Подоляна, в регионе отмечен рост числа преступлений, связанных с бюджетными средствами (на 19%).

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Вначале апреля 2021 года по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, была задержана представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Стелла Штань.

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Примерно в это же время стало известно, что власти Алтайского края намерены за бюджетные деньги провести социологическое исследование, чтобы выяснить отношение жителей региона к коррупции.

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