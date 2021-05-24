Рим, , 11:48 — REGNUM Ирландская авиакомпания Ryanair должна будет выплатить штраф в размере €4,2 млн. Такие меры в отношении неё приняло Итальянское управление по надзору за конкуренцией и рынком, сообщает La Republica.

Уточняется, что перевозчик не возместил стоимость билетов за отменённые рейсы после 3 июня 2020 года. Такую практику антимонопольный комитет посчитал недобросовестной после ослабления ограничений на передвижение, действовавших в связи с пандемией.

Под штрафные санкции попали ещё две авиакомпании — британская EasyJet и испанская Volotea. Для первой штраф составил €2,8 миллиона, для второй — €1,4 миллиона. Отмечается, что перевозчики на фоне пандемии продолжали отменять рейсы, однако стоимость билетов не возмещали, предлагая ваучеры на будущие путешествия.

Напомним, несколько лет назад Антимонопольный комитет Италии (AGCM) оштрафовал авиакомпанию Ryanair, посчитав нечестной торговой практикой те правила провоза ручной клади, которые лоукостеры ввели в 2018 году. за то, что компания ведала отдельную плату за большую ручную кладь на Ryanair был наложен штраф в размере € 3 млн.