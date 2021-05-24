Стокгольм, , 11:57 — REGNUM Предполагается, что пенсии станут горячей темой предвыборной кампании в парламент Швеции в следующем году, поскольку в стране растет недовольство слишком высоким пенсионным возрастом и слишком низкими пенсиями, особенно среди так называемых «голубых воротничков». В свою очередь «Левые» и «Шведские демократы» выступили за решение пенсионного вопроса и поднятия размеров пенсионных выплат. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Соглашение между парламентскими партиями о нынешней пенсионной системе в Швеции было достигнуто в период правительства под руководством тогдашнего премьер-министра Карла Бильдта в начале 1990-х годов и действует до сих пор. Одна из причин, по которой оно стал таким долговечным, заключается в том, что его поддержание лоббирует так называемая в шведской политики пенсионная группа. В нее входят пять партий, которые и стояли за подписанием соглашения — «Социал-демократы», «Умеренные», «Центристы», «Либералы», «Христианские демократы», а теперь еще и «Зеленые», поскольку партия сегодня контролирует правительство.

Две партии, не входящие в пенсионную группу — «Левые» и «Шведские демократы» — хотят совершенно другой системы вместо действующего соглашения. Вместе они имеют более 25% поддержки избирателей, но им не разрешается участвовать в принятии решений о пенсионном возрасте или размерах пенсий.

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