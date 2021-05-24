Пенза, , 12:38 — REGNUM В Пензенской области подтвердились 72 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. По информации общероссийского оперативного штаба на 24 мая, всего в регионе подтверждено 46 760 случаев инфицирования.

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Выздоровели после болезни 44 109 пациентов, за сутки — 75 человек. Скончались от COVID-19 еще шестеро пензенцев, с начала наблюдения — 770 человек. Активными больными на сегодняшний день остаются 1881 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в России подтверждено 5 009 911 случаев заражения коронавирусом. Умер от ковида по состоянию на 24 мая 118 801 человек.

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