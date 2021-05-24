Москва, , 11:51 — REGNUM В отечественной космической отрасли в ближайшие годы произойдут «инженерные чудеса», заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 24 мая в рамках девятой международной технологической конференции Startup Village.

Он отметил, что с 2023 года Роскосмос волнообразно перейдёт на новую космическую технику. Начнутся запуски ракеты «Союз-5» и водородного носителя «Ангара».

»Появляются те самые инженерные чудеса, которых так не хватает иногда в текущей жизни. В ближайшие два-три года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике», — пообещал Рогозин.

Он добавил, что люди будут носить майки с логотипом Роскосмоса, а не NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин назвал бессодержательным выступление американского бизнесмена Илона Маска на российском марафоне «Новое Знание».

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