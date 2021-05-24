Петропавловск-Камчатский, 24 мая, 2021, 11:46 — ИА Регнум. На вопросы ИА REGNUM к последнему звонку ответил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов — губернатор Камчатского края

Владимир Станулевич: Чем современные выпускники сильнее выпускников Вашего поколения?

Владимир Солодов: На мой взгляд современная система образования претерпела существенные изменения за последние десятилетия. Современные выпускники имеют больше возможностей для получения знаний благодаря современным технологиям. Это даёт возможность повышать уровень грамотности не только в стенах учебных заведений, но также занимаясь самообразованием с использованием всевозможных гаджетов. На сегодня в сети интернет существует множество образовательных программ, по которым выпускники могут заниматься не только по программам, разработанным министерством образования РФ, но также получая знания в тех сферах, которые им могут пригодиться в будущем. Это касается также и профориентации выпускников.

Владимир Станулевич: Что нынешних выпускников делает слабее выпускников Вашего поколения?

Владимир Солодов: В тоже время нынешние выпускники не всегда могут использовать инновационные технологии с пользой. Те же гаждеты они применяют в целях развлечений, просматривая развлекательный контент, играя в игры, что не приносит пользу в точки зрения повышения образования, но часто влияет и на неокрепшую психику ребенка, а также забирает все свободное время, которое можно было бы использовать с пользой. К примеру, заниматься спортом или, как я сказал ранее, самообразованием.

Владимир Станулевич: Что по Вашему мнению нынешние выпускники должны сделать для России?

Владимир Солодов: На сегодня в нашей стране разработан ряд программ по социально-экономическому развитию. Для их реализации стране нужны высококвалифицированные кадры. Поэтому главное, что могут сделать выпускники для России — получить достойное образование и стать настоящими профессионалами в области получения знаний.