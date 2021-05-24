Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Более двадцати петербуржцев поддержали коллективный иск в суд Санкт-Петербурга, чтобы отстоять от застройки Охтинский мыс. Истцы считают, что чиновники отказываются выполнять поручение президента России. Своим иском заявители пытаются добиться создания на месте археологических раскопок и находок полноценного археологического музея-заповедника. Об этом иске 24 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Напомним, в конце апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что городской Археологический музей будет создан на базе Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, а на Охтинском мысе будет его составная часть. А вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский отметил, что Смольному удалось договориться с «Газпром нефтью» о создании экспозиции на Охтинском мысу, которая займет 1,5 тыс. кв. м.

«Над концепцией экспозиции будет работать Государственный музей истории Санкт-Петербурга <…> Музей должен будет разработать концепцию экспозиции, мы ее обсудим с коллегами и утвердим. Вероятно, она будет посвящена истории Охтинского мыса», — сказал Пиотровский 24 мая «Петербургскому дневнику».

Однако планы чиновников не удовлетворили жителей Петербурга, которые считают, что вся территория мыса должна быть отдана под музей-заповедник. Ввиду чего градозащитники обратились в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга с коллективным административным исковым заявлением к Минкультуры РФ, правительству Петербурга и комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) о незаконности бездействия в части неисполнения поручения президента России, поручившего Смольному, Газпрому и Минкультуры проработать вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе.

Как уточнили в ОПС, истцы — 21 человек — не согласны с тем, что планируется создать археологический музей в состав которого войдет выделенная на Охтинском мысе историческая часть, а не музей-заповедник. Кроме того, музей планируется создать на базе Музея истории города, что, по мнению истцов, противоречит смыслу поручения Президента, которое предполагает создание нового самостоятельного историко-археологического музея-заповедника.

«Также, из Поручения следует, что к 1 мая 2021 в Администрацию Президента РФ уже должны были быть представлены предложения по созданию музея на Охтинском мысе. Вместе с тем, позиции Минкульта России к 29 апреля 2021 не было», — подчеркнули в пресс-службе суда.

Истцы просят суд признать незаконным бездействие Минкульта России, Правительства СПб, КГИОП в части и обязать ответчиков устранить допущенное нарушение путем разработки предложения о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе.

«Предварительное судебное заседание назначено на 27 мая 2021 года. Председательствует судья Ирина Альбертовна Воробьева», — подытожили в ОПС.

Напомним, что градозащитники и представители общественности выступают за полноценную музеефикацию Охтинского мыса, где были сделаны важные археологические находки, относящиеся к допетровской истории устья Невы. Предлагалось создать на всей территории мыса большой Археологический музей.

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