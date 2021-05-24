Стокгольм, , 11:50 — REGNUM Медицинские маски на сумму более 30 миллионов крон (€3 млн) были отправлены властями Стокгольма обратно поставщику после того, как мэрию не удовлетворило качество закупленного материала. Вскоре был начат процесс возврата товара, но он был приостановлен до того, как дело дошло до суда. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В столичном регионе считают, что сейчас существует риск потерять еще больше денег налогоплательщиков, поскольку поставщик считает, что маски соответствуют установленным требованиям безопасности.

Речь идет о деле годичной давности, когда Стокгольмский регион решил отправить обратно гигантский заказ на два миллиона защитных медицинских масок после того, как товар не соответствовал требованиям властей о надежности средств индивидуальной защиты. В то же время в компании, которая продавала маски, отрицали наличие каких-либо недостатков.

Как выяснили журналисты, когда дело по возврату товара дошло до суда из-за отказа сторон урегулировать спор, Стокгольмский регион отказался от претензий, поскольку существовал большой риск, что суд встанет на сторону поставщика.

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