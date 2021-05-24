Улан-Батор, 24 мая, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Претенденты на пост президента Монголии 24 мая получили удостоверения кандидата в президенты.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

Документы вручены бывшему премьер-министру Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху от правящей Монгольской народной партии, члену парламента и председателю Демократической партии Содномзундуйну Эрдэнэ и кандидату от Национальной трудовой партии Дангаасурэнгийну Энхбату.

После получения удостоверений кандидата в президенты официально начинается предвыборная агитация.

Кандидаты в президенты в Монголии

Президентские выборы в Монголии должны состоятся 9 июня, на всеобщем голосовании граждане страны будут избирать шестого президента. Ранее, до внесения изменений и дополнений в Конституцию страны, президент Монголии избирался на 4 года и не более чем на два срока. После внесения изменений в Конституцию, седьмой президент будет избираться сроком на 6 лет.

В выборах участвуют три кандидата от партий, представленных в парламенте.

Ухнаагийн Хурэлсух

Среди сторонников известен как «полковник Хурэлсух», а среди критиков как «подражатель Путина». В монгольских соцсетях может найти коллажи, где сравниваются весьма схожие фотографии Хурэлсуха и президента России Владимира Путина, где политики выступают в качестве всадников, шофёров грузовиков, пловцов и т.п.

Ухнаагийн Хурэлсух родился в 1968 году в Улан-Баторе, окончил Университет обороны Монголии в 1989 году по специализации политолога. Изучал государственное управление в Институте государственного управления и развития менеджмента и права и в Национальном университете Монголии, которые окончил в 1994 и 2000 годах.

Kremlin.ru Ухнаагийн Хурэлсух с президентом России Владимиром Путиным

Служил в 152-й дивизии замполитом, в 1990 году ушел в отставку со службы, чтобы сохранить членство в партии.

В 2004—2006 годах возглавлял МЧС, с 2006 по 2008 года — министр юстиции, в 2014—2015 годах и в 2016—2017 годах — заместитель премьер-министра Монголии. С 2017 года работал председателем правящей в стране Монгольской народной партии. С октября 2017 года по 21 января 2021 года занимал пост премьер-министра Монголии.

21 января 2021 года на фоне массовых протестов в стране правительство во главе с Ухнаагийном Хурэлсухом подало в отставку. Протесты начались после инцидента в роддоме, когда в интернет попал видеоролик, на котором женщину с диагнозом COVID-19 и её новорожденного ребёнка заставили в одном халате и тапках, несмотря на холод, ехать в больницу, где лечатся пациенты с COVID-19.Видеозапись стала поводом для проведения протестов 20 января на центральной площади Улан-Батора против бесчеловечного обращения с людьми.

После массовых протестов Ухнаагийн Хурэлсух подал в отставку, но наблюдатели говорят, что реальной причиной его отставки было «желание стать президентом».

Девиз избирательной кампании: «Монголия — хозяин своего богатства»

Содномзундуйн Эрдэнэ

Содномзундуйн Эрдэнэ родился в 1963 году в городе Улан-Баторе. Юрист, доктор менеджмента.

Является одним из организаторов демократической революции, которая произошла в 1990 году. Учредил Монгольскую демократическую ассоциацию в районе Багануур г. Улан-Батора.

Batzul25 Содномзундуйн Эрдэнэ

С 2008 года трижды избран членом Великого государственного хурала (республиканский парламент), занял пост министра развития населения и социальной защиты. Председатель Демократической партии.

Девиз избирательной кампании: «Монголия без диктатуры»

Дангаасурэнгийн Энхбат

Представитель молодой партии Монголии. Национальная трудовая партия, учрежденная в 2011 году, впервые смогла получить место в парламенте по результатам выборов 2020 года. Благодаря этому партия получила право выдвинуть кандидат в президенты.

В начале 2021 года партия вместе с коалицией «Правильный человек — электорат» запустила программу «Заказываем президента». В онлайн-программе участвовали более 20 тысяч граждан, которые предложили 140 кандидатов в качестве кандидатов в президенты.

Наибольшее число голосов получил Дангаасурэнгийн Энхбат. 2 мая он принял предложение стать кандидатом .

Цитата из видео «Энтрепрёнер сэтгэлгээ. Enkhbat Dangaasuren. TEDxUlaanbaatar» пользователя TEDx Talk. youtube.com Дангаасурэнгийн Энхбат

Дангаасурэнгийн Энхбат — доктор технических наук, инженер, публицист, лектор, государственный и общественный деятель. Родился в 1959 году, в 1980 году окончил Уральский политехнический институт по специальности системного инженера, с 1984—1988 году защитил докторскую степень в Московском институте стали и сплавов. Владеет русским и английским языками. Его называют человеком, который внедрял в Монголии интернет.

Дангаасурэнгийн Энхбат в 1994 году учредил КОО «Датаком», которая внедряла в стране информационные технологии и является первой компанией, оказывающейся интернет-услуги в Монголии.

С 2008 года депутат Великого государственного хурала.

Девиз избирательной кампании: «Монголия сможет».