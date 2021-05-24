Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM Житель Ростова-на-Дону перевёл телефонным мошенникам более 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России.

Житель Кировского района лишился сбережений после разговора с лжесотрудником банка. Молодой человек сообщил потерпевшему, что якобы с его счёта кто-то пытается списать средства. Злоумышленник прислал мужчине ссылку, которая якобы поможет сохранить деньги, и убедил ввести личные данные для входа в онлайн-кабинет. В результате совершённых действий ростовчанин лишился более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчанка лишилась 3 млн рублей после телефонного звонка