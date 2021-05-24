Москва, , 11:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил глав африканских государств с Днём Африки, отметив, что страны континента достигли значительных успехов в экономике и социальной сфере. Об этом 24 мая сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов на заседании XV конференции африканистов в ТАСС.

«В рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное многостороннее сотрудничество, продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы», — сказал Богданов.

Как передавало ИА REGNUM, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» сообщил, что переговоры по регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в странах Африки уже ведутся.

Читайте также: Москва начала подготовку ко второму саммиту «Россия — Африка»