Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM В Петербурге продолжается рост новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки, по данным федерального оперштаба, выявлен 851 новый случай. Это на девять случаев больше, чем сутками ранее, и на 18 случаев больше, чем два дня назад. С 20 мая в регионе ежедневно выявляется более 800 новых случаев инфицирования.

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За минувшие сутки в петербургских стационарах констатировали еще 38 летальных исходов от ковида, это на два случая меньше, чем сутками ранее. Общее количество умерших от этой болезни в Петербурге — 14 077 человек.

За время пандемии в городе выявлено 433 833 случая заражения, выздоровели 397 733 человека, в том числе 116 пациентов выписаны за минувшие сутки.

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