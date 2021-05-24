Нур-Султан, , 11:43 — REGNUM Карагандинский фармацевтический комплекс планирует выпустить в июне более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V». Об этом заявил глава комплекса Сергей Барон, сообщает «Казинформ».

По его словам, компания подписала договор с министерством здравоохранения Казахстана о производстве 5 млн доз вакцины. Глава комплекса отметил, что в серии выпускается по 150 тыс. доз вакцины. После каждой серии необходимо делать санитарную очистку.

«Мы сейчас делаем санитарную очистку ночью, чтобы утром начать новое производство. Оптимизировали», — сказал Барон.

Отметим, по состоянию на 24 мая первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1,991 млн человек, второй комопонент — 923 тыс.

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