Москва, , 11:43 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) намерен реформировать все профессиональные лиги в стране. Об этом 24 мая сообщает «РБК-Спорт».

Отмечается, что реформе могут подвергнуться Российская Премьер-Лига (РПЛ), Футбольная национальная лига (ФНЛ) и Профессиональная футбольная лига (ФНЛ).

По информации издания, РФС обратился в нидерландскую компанию Hypercube, которая занимается сбором аналитической информации в спортивной сфере и проводит экспертизы национальных чемпионатов.

Компания рассмотрит четыре ключевых вопроса: формат соревнований, система «осень-весна», лимит на легионеров и проблема интенсивности игры.

На исследование предполагается потратить €170 тыс., которые оплатят партнёры РФС. В эту сумму входят только спортивная и инфраструктурная составляющие. Компания до 1 июля должна будет отчитаться о своей работе.

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