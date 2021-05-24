Анкара, , 11:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие недели приедет с визитом в Азербайджан. Об этом 24 мая сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, его слова приводит азербайджанское агентство «Репорт».

По словам министра культуры и туризма Турции, в течение последних дней Баку и Анкара обсуждают на уровне президентов двух стран планы восстановительных работ на перешедших под контроль Азербайджана территориях Нагорного Карабаха.

Также Эрсой уточнил, что помимо инфраструктурных и реконструкционных работ на данных территориях, также необходимо реставрировать культурно-исторические и археологические памятники.

«После визита Эрдогана в Азербайджан в ближайшие недели наша деятельность по восстановлению Карабаха активизируется. Реставрация и охрана культурных и исторических памятников в кратчайшие сроки также придадут импульс развитию туризма в регионе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в министерстве обороны Армении заявили, что часть личного состава азербайджанских вооруженных сил, ранее проникших на территорию Армении, вернулись на исходные позиции вечером 22 мая.