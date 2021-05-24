Североуральск, Свердловская область, , 11:57 — REGNUM В Североуральске подвели итоги довыборов в городскую думу Североуральска (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме региона.

Довыборы проходили по пятимандатному избирательному округу №2 (8 519 избирателей), борьба шла за два мандата. Первый из них получил представитель «Единой России», шахтёр Иван Бондаренко (668 голосов), второй — самовыдвиженец, хозяйка одного из местных кафе Ольга Коптяева (524 голоса).

Ещё один кандидат от ЕР, директор газеты «Наше слово» Анна Панкевич отстала от Коптяевой лишь на 24 голоса и не смогла получить мандат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Единая Россия» проиграла довыборы в городскую думу Сухого Лога (Свердловская область).

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