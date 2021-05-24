Минск, , 11:47 — REGNUM 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко «своими действиями» принудил самолет Ryanair, следовавший в Литву, приземлиться в Минске, с целью арестовать критически настроенного к режиму журналиста и политического активиста Романа Протасевича. Иностранный репортер шведской новостной службы SVT Nyheter Элин Йонссон постаралась разобраться в произошедшем и объяснить мотивы белорусских властей.

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Почему Александр Лукашенко зашел так далеко, чтобы арестовать Романа Протасевича?

«В последнее время Лукашенко интенсивно атакует различные медиа-компании и журналистов в стране. В самом начале протестов он попытался ограничить поток информации, заблокировав сайты, и позволил российским журналистам выезжать в страну и захватить средства массовой информации, когда местные журналисты отказались освещать события после президентских выборов, следуя его собственным интерпретациям происходящего», — ответила Йонссон.

Как трактовать произошедшие события?

«Это является примером эскалации и очень хорошо спланированной акции. Роман Протасевич заметил, что за ним следили в аэропорту Афин, и есть информация, что в самолете находились агенты КГБ Белоруссии, которые начали спорить с экипажем, чтобы тот посылал сигналы SOS. Тот факт, что были отправлены два истребителя, также указывает на то, что это было спланировано заранее», — объяснила журналист.