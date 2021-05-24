Москва, , 11:42 — REGNUM По итогам апреля 2021 года на авторынке Москвы было продано на 470% больше новых автомобилей, чем в апреле прошлого года. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

Так, жители российской столицы приобрели в апреле текущего года 27 025 новых машин. Отмечается, что увеличение продаж связано с низкой базой прошлого года. В апреле 2020 года в Москве было продано только 4744 новых авто.

В числе проданных в прошлом месяце новых машин в Москве было 25 280 иномарок (+484%) и 1745 машин отечественных марок (319%). За период с января по апрель 2021 года в Москве было реализовано 72 978 новых машин. Это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Среди проданных в прошлом месяце новых автомобилей в российской столице было 1377 лифтбэков Skoda Rapid, 1311 автомобилей KIA Rio, 1217 седанов Volkswagen Polo, 1094 машины Hyundai Creta и 854 кроссовера Volkswagen Tiguan.

Напомним, в апреле 2021 года продажи автомобилей китайских марок в России выросли на 570%, до 10 272 экземпляров.

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