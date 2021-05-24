Уфа, , 11:40 — REGNUM 26 млрд рублей планируют направить на развитие дорожной отрасли в Башкирии. Об этом 24 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, при этом 7,3 млрд рублей на эти цели будет направлено из средств федерального бюджета. В текущем году руководство Башкирии намерено реконструировать и построить 28,2 км автотрасс, провести ремонт 34 мостов и 215 км дорог к населённым пунктам.

Хабиров отметил, что в регионе планируется обустроить 56 км пешеходных дорожек, установить освещение на 83 км автодорог, смонтировать 235 светофоров, поставить 20 тысяч дорожных знаков.

«Хорошие дороги — очень важно, это безопасность в первую очередь. Всем желаю безопасной езды!», — сообщил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Башкирии устранили свыше 55 тысяч дефектов дорожного полотна.