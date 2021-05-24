Джакарта, , 11:39 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии приступило к вакцинации людей старше 50 лет, сообщает Kompas.

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Вакцинация против коронавируса для пожилых людей открыта для жителей страны. Однако пожилые люди должны зарегистрироваться онлайн.

Согласно официальному аккаунту министерства здравоохранения, вакцинация пожилых людей проводилась в Джакартском центре медицинского обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, провинция Западная Ява в Индонезии продлевает ограничения по коронавирусу до 31 мая 2021 года.

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