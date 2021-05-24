Москва, , 11:39 — REGNUM За последние сутки в России выявили 8406 случаев заражения коронавирусом, сообщили 24 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи зафиксированы в 82 регионах России из 85. Лидерами по числу новых заражений стали две столицы — Москва и Санкт-Петербург.

У 12,1% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки скончались от коронавирусной инфекции 319 человек, выздоровели 6450 ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в России подтверждено 5 009 911 случаев заражения коронавирусом. Умер от ковида 118 801 человек.