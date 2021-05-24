Ульяновск, , 11:39 — REGNUM В Ульяновской области последние сутки обошлись без лесных пожаров, но при этом зарегистрированы очередные травяные пожары. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

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В ведомстве отмечают, что за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения дважды выезжали на тушение сухой травы, оба произошли в Мелекесском районе. Общая площадь возгорания составила 1,25 гектаров.

Кроме того, подтверждена одна выявленная термическая точка: возле населённого пункта Чувашский Сускан Мелекесского района, где горела сухая трава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено разведение открытых костров, розжиг мангалов. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано свыше 40 лесных пожаров.

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