Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп вполне может стать главным выдвиженцем Республиканской партии на пост главы Белого дома в 2024 года, об этом заявил 23 мая президент и основатель Центра изучения партийности и идеологии Ричард Ханания, сообщает The Hill.

По словам Ханании, хотя политические обозреватели постоянно предсказывают конец политической карьеры Трампа, партия осталась с ним, в результате чего бывший президент, по-видимому, контролирует партию больше, чем когда-либо.

«Возникает вопрос: что произойдет с настоящего момента до 2024 года?» — отметил он.

«Люди говорят, что многое может произойти за три года — многое произошло за последние шесть лет, и ничего не изменилось», — добавил он.

Ханания указал также на то, что пока ни один другой потенциальный кандидат от Республиканской партии не занял явное второе место после Трампа. Однако один кандидат может составить конкуренцию Трампу, если они являются основной альтернативой и могут консолидировать поддержку, избегая поля, разделенного между более чем 10 другими кандидатами, как в 2016 году/

Участвуя в выборах еще раз и, возможно, одержав победу, Трамп утолит свою жажду к вниманию, отметил Ханания, утверждая, что бывшему американскому лидеру, по всей видимости, нужно больше внимания, чем то, что он получает от жизни на своем курорте в Мар-а-Лаго.