Москва, , 11:34 — REGNUM Понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) для большинства жителей России 50%) — это, прежде всего, спорт, зарядка и различная двигательная активность, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Считают, что ЗОЖ — это отсутствие вредных привычек 41%, правильно питаться и не переедать — 38%, строгий режим дня — 14%, спокойствие и позитивный настрой — 8%).

По мнению 5%, ЗОЖ — это прогулки на свежем воздухе и отсутствие заболеваний, духовность (3%) и любимая работа (2%). Навали другие признаки здорового образа жизни 14% граждан (благополучие в семье, путешествия и др.).

Опрос проведен 14−18 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 401 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться ещё один праздничный день. С предложением сделать 7 апреля Днём здорового образа жизни.

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