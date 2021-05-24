Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 86 новых носителей коронавируса, что на одного человека меньше, чем сутками ранее, и на три человека меньше, чем два дня назад. При этом суточная смертность от COVID-19 остается высокой. Об этом 24 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 23 мая было обнаружено в городах: Тихвин (семь), Мурино и Коммунар (по пять), Кудрово, Луга, в посёлке Рощино и в деревне Новое Девяткино (по три), городах Лодейное Поле, Приозерск, Сланцы, Волосово, Гатчина, Сертолово, Всеволожск, а также в поселках Янино-1, Федоровское и в деревнях Красницы, Старая Слобода (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 596 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 41 777 человек, в том числе 69 человек — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1374 человека, в том числе семь смертей зафиксировано 23 мая. Это на три случая меньше, чем в предыдущие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, по состоянию на 07:00 мск 24 мая, в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Свободны 133 койки (18,88%), в том числе в палатах реанимации — 83 койки.

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