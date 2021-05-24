Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Анн Линде является одной из немногих европейских политиков, которые резко отреагировали на тот факт, что белорусские власти заставили совершить вынужденную посадку гражданский самолет с целью ареста независимого журналиста-оппозиционера Романа Протасевича. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Шведские журналисты подчеркивают, что власти Белоруссии приказали пилотам самолета Ryanair, который вылетел утром 23 мая из Афин в Вильнюс, совершить вынужденную посадку в Минске. За пассажирским самолетом были отправлены два истребителя, подчеркивают шведские журналисты.

На борту самолета находился 26-летний Роман Протасевич, бывший руководитель оппозиционного канала Nexta в соцсети Telegram, который, как и другие видные деятели оппозиции, теперь живет в изгнании. Сразу по прибытии в минский аэропорт его арестовали силовики, отмечают журналисты.

«Действия Белоруссии совершенно неприемлемы и подвергли всех пассажиров самолета серьезной угрозе безопасности… Конечно, мы также требуем немедленного освобождения Романа Протасевича. Арест — еще один пример попыток режима попрать свободу слова. Швеция и впредь будет твердо поддерживать независимые СМИ и свободу слова», — заявила 23 мая министр Линде в студии телеканала SVT.

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