Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Если противники строительства в Грузии Намахваньской ГЭС в ущелье реки Риони (Имеретия), вышедшие на акцию протеста в Тбилиси, будут нарушать закон, то к ним примут соответствующие меры. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 24 мая заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«К тем, кто выйдет за рамки закона, безусловно, у государства будет соответствующее реагирование, — сказал глава грузинского правительства. — Мы предложили протестующими подходящий формат диалога. С нашей стороны было много уступок».

Гарибашвили также заявил, что считает «недопустимым», чтобы участники протеста выдвигали ультиматум властям.

Власти Грузии приостановили строительство платины ГЭС сроком до года для проведения дополнительных изысканий, чтобы выявить ущерб от сооружения для окружающей среды. Но протестующие требуют, чтобы турецкая компания Enka, которая ведёт строительство ГЭС, покинула Грузию, а на строительство всех проектов в сфере энергетики был наложен мораторий. Также активисты требуют, чтобы главу минэкономики Натию Турнава сняли с поста и возбудили против неё уголовное дело.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста и препятствуют проезду строительной техники на объект. 23 мая 2020 года активисты впервые вышли на протестную акцию в Тбилиси. Они заявили, что блокируют улицы столицы, если их требования не выполнят.

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