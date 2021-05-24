Пекин, , 11:32 — REGNUM Информация о тяжёлой болезни до пандемии коронавирусной инфекции трёх сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности. Такое заявление сегодня, 24 мая, в ходе регулярного брифинга сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

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Дипломат напомнил, что, согласно опубликованному в марте 2021 году заявлению Уханьского института вирусологии, до институт не сталкивался с новой коронавирусной инфекцией до 30 декабря 2019 года.

«В заявлении говорилось, что по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией. Поэтому публикация о болезни трёх сотрудников Уханьского института вирусологии, абсолютно не соответствуют действительности», — подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованный доклад разведывательного сообщества США сообщило, что как минимум трое учёных Уханьского института вирусологии КНР заболели предположительно COVID-19 в тяжелой форме ещё в ноябре 2019 года. По данным издания, симптомы их болезни напоминали симптомы гриппа.

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В материале отмечается крайняя важность информации о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии.