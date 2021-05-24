Сеул, 24 мая, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В первом квартале 2021 года в Южной Корее обработали 3638 заявлений на получение статуса беженца, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителей иммиграционной службы Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Южной Кореи

По состоянию на март в очереди на рассмотрение находился в общей сложности 16 531 человек. Из них 4044 человека подали заявление на пересмотр дела после отказа.

В министерстве юстиций Южной Кореи отметили, что по состоянию на апрель проверкой заявлений о предоставлении убежища занимались 93 госслужащих.

Между тем, в первом квартале 2021 года уровень получения статуса беженца в Южной Корее составил 0,2%, что на 0,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.