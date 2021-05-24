Стокгольм, , 11:37 — REGNUM 24 мая новостная служба SVT Nyheter сообщила, что в ходе проведенного журналистского расследования выяснилось, за время пандемии коронавируса порядка девяти регионам Швеции пришлось возвращать средства индивидуальной защиты (СИЗы) из-за плохого качества закупленных товаров.

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Чаще всего местные власти получали компенсацию в виде возврата денежных средств или поставки новой продукции, но в некоторых случаях регионы так и не договорились с поставщиками.

Как отмечают журналисты, во время кризиса в системе здравоохранения, спровоцированного пандемией, шведские власти пошли на упрощение правил закупок, и муниципалитеты, регионы и частные компании тогда приобретали все, что могли достать на рынке, в том числе они пользовались услугами новых и непроверенных поставщиков.

Большинство кейсов касалось возврата масок и респираторов.

Так, в Вестерноррланде пожаловались, что ушные петли оторвались в комплекте с чуть более чем 3 600 масками. В Халланде поступили жалобы на полмиллиона масок, в Сконе — на 230 000, а в Вермланде — на 50 000.