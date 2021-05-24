Казань, , 12:37 — REGNUM В Казани предстоящим летом к новому отопительному периоду подготовят 1,9 тыс. км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, три ТЭЦ, три районные котельные «Савиново», «Азино» и «Горки», 135 котельных АО «Казэнерго» и 50 ведомственных котельных.

По словам председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Анисимова, готовить к новому зимнему сезону также будут 5815 многоквартирных домов, 839 муниципальных объектов бюджетной сферы, в том числе 629 учреждений образования и 119 объектов здравоохранения. По программе капитального ремонта планируется замена и реконструкция около 40 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

За подготовительные работы к зиме отвечает специально созданный в исполкоме штаб. К 1 сентября должна быть обеспечена техническая готовность объектов теплоснабжения, систем центрального отопления домов и объектов социальной сферы. К 15 сентября оформлены паспорта готовности жилых домов города.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил при проведении подготовительных работ соблюдать установленные сроки.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за прошедший отопительный сезон произошло 1556 инцидентов и аварий, наибольшее количество которых возникло в сфере водоснабжения — 1339 случая или 86% от общего количества.

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